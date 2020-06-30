30 Haziran 2020, Salı
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İstanbul’da silah satışı yapılan eve operasyon!

’de satışı yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında  6 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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SİLAH SATIŞI YAPILAN EVE BASKIN!

Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir evden satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Adresi teknik ve fiziki takibe alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarının tamamlamalarının ardından 23 Haziran günü eve operasyon düzenledi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Gerçekleştirilen operasyonda Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. (25) ve Yücel T. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 6 tabanca, 9 şarjör, 2 av tüfeği, 371 mermi, çalıntı otomobile ait ruhsat, çalıntı motosiklet ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 lira ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar U. , Ömer Ö. ve Ramazan Ç. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A., İbrahim Ç. ve Yücel T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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