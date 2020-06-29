Kimlik Paylaşım Sistemi hakkındaki yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla önemli bir adım atıldı ve yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
"Kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine anlık, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla bugün itibariyle 2.008 kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin online erişmesine imkân sağlayan Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) hizmetinden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer almayan kurumlar, katılma payı karşılığında (ücretli) faydalanmaktadır.
3 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ
5490 sayılı Kanunda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte; KPS katılma payı, sunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruş olarak belirlenmiş, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı düzenlenmiştir.
"KAMU HİZMETLERİ İLE YATIRIM PLANLAMALARINDA KULLANILABİLECEK"
Bu kapsamda; 27.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Katılma Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen:
Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile Kanun hükümlerinin uyumu sağlamakla birlikte;
Afet ve acil durumlar, eğitim, sağlık, seçim, altyapı gibi kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek; belirli yerde (il, ilçe, mahalle, köy, vb) yaşayan insanlar ile binaların (kat, daire sayısı, kullanım amacı gibi) bilgilerinin etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi sonucunda oluşan mekânsal adres verisinin de mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabilmesi sağlanmıştır."
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