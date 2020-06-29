Yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin Malatya Valiliği açıklama yaptı!

Malatya'da bir kavşakta yola saçılmış sınav kağıtlarını görenler, kağıtların YKS'ye ait olduğunu zannederek durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, kağıtların geçen yıllara ait, YKS ile alakası olmayan kağıtlar olduğunu belirledi.

GERİ DÖNÜŞÜME GÖTÜRÜLÜYORDU

Malatya Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, yola saçılan kâğıtların Fırat Üniversitesi'ne ait olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kâğıtların Fırat Üniversitesi'nin geçmiş yıllara ait sınav kâğıtları olduğu, geri dönüşüm için götürülürken, üstü açık araçtan yola savruldukları belirtildi.