29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin Malatya Valiliği açıklama yaptı!

Yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin Malatya Valiliği açıklama yaptı!

Sınav kağıtlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () ait olduğu iddiaları üzerine valilikten yapılan açıklamada, kağıtların 'nin geçen yıllarına ait, geri dönüşüme götürülen sınav kâğıtları olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
YOLDAKİ SINAV KAĞITLARIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

'da bir kavşakta yola saçılmış sınav kağıtlarını görenler, kağıtların 'ye ait olduğunu zannederek durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, kağıtların geçen yıllara ait, YKS ile alakası olmayan kağıtlar olduğunu belirledi.

GERİ DÖNÜŞÜME GÖTÜRÜLÜYORDU

de konuya ilişkin açıklama yaparak, yola saçılan kâğıtların 'ne ait olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kâğıtların Fırat Üniversitesi'nin geçmiş yıllara ait sınav kâğıtları olduğu, için götürülürken, üstü açık araçtan yola savruldukları belirtildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA