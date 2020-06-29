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İZSU atık su borusunu patlattı! Çeşme sokakları kötü kokunun esiri oldu!

'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. 'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ÇEŞME SOKAKLARI KÖTÜ KOKUNUN ESİRİ OLDU!

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne () ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı.

Tonlarca , patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı.

İZSU atık su borusunu patlattı! Çeşme sokakları kötü kokunun esiri oldu! | VİDEO İZSU ATIK SU BORUSUNU PATLATTI! ÇEŞME SOKAKLARI KÖTÜ KOKUNUN ESİRİ OLDU! | VİDEO

Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı 'na 200 metre mesafedeki yola dolan su Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi.

4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

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