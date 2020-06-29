Giresun Valiliği'nden küçük İkranur'u arama çalışmalarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki kızı bulabilmek için 106 hektar alanda tarama yapıldı. Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında 106 hektar alanda tarama yapıldığı belirtildi.
Aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde bugün 130 personel tarafından 3 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği kullanılarak bugün 33 hektarlık alanın daha hassas bir şekilde tarandığı kaydedildi. Yoğun ve etkin bir şekilde yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkranur'un en son görüldüğü bölgede hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığı, kayıp İkranur'un sağ olarak bulunup ailesine teslim edilmesi için her türlü bilgi ve ihtimalin değerlendirildiği bildirildi.
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