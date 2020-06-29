Son dakika: Karabük'te karantina uygulanan alanlarda denetimler devam ediyor
Son dakika haberi... Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy, cadde, sokak ve bir apartmanda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumayanı köyü ile Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartman, Safranbolu ilçesinde de İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollarda karantina uygulanıyor.
14 günlük karantinanın uygulandığı alanlarda polis ve jandarma denetimlerini sürdürürken, vatandaşların ihtiyaçları Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafından karşılanıyor.
Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili her türlü tedbirin alındığını söyledi.
Normalleşme sürecine geçildiğine işaret eden Gürel, "Köyümüzde, mahallemizde ve apartmanda her türlü tedbirleri aldık. Buralarda denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için her türlü önlem alındı." diye konuştu.
Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Bu süreci hep birlikte atlatabiliriz. İlimizde karantina bölgelerini yakından takip ediyoruz. Umarım kısa sürede buralarda sorun kalmaz ve karantina kaldırılır. Kimse kendisine bir şey olmayacağını düşünmesin. Normalleşmeyle birlikte gelen kurallara lütfen uyalım." ifadelerini kullandı.
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