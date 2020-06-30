30 Haziran 2020, Salı
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Çay bayat diye öğretmeni vuran zanlı yakalandı!

Son dakika haberine göre; 'nın Çukurova ilçesine bağlı Bulvarı üzerindeki ’nda ‘çay bayat’ diyerek öğretmeni tabanca ile vurup ağır yaralayan şahıs, gizlediği aracın altında kıskıvrak yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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ÇAY BAYAT DİYE ÖĞRETMENİ VURAN ZANLI YAKALANDI!

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Bulvarı üzerindeki 'nda ağabeyinin iş yerinde yardıma giden Şakir Y., çay servisi yaptığı müşteri tarafından vurulup ağır yaralanmıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri şahısların kaçtığı aracının plakası tespit edip geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri devriye attığı sırada şüphelinin 33 CTM 69 plakalı aracını görüp 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis, Çukurova ilçesi Bulvar ve Şehitler Bulvarı istikametinde kaçan aracı yakalamak için bölgeyi adeta ablukaya aldı. Polis yaptığı arama çalışmaları sırasında, şüpheli Ö.Ş'yi bir aracın altında saklanırken görmesi üzerine havaya ateş açtı. Polisten kaçmayan Ö.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Olayda Şakir Y.'yi yaralayanın Ö.Ş olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis Ö.Ş'in yanından bulunan bir kişiyi de aynı mahalle içerisinde bir parkta oturduğu sırada yakaladı.

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