Son dakika | İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

İstanbul'daki Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.







