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Son dakika | İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

'daki yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI

'daki yakınında orman yangını çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine helikopteri çağrıldı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.




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