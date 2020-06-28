İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ'nin borusundan sızan su yolu çökertti |Video

Olay, saat 14.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolun altından geçen İSKİ'nin kanalizasyon borusu su sızdırmaya başladı.

İBB 'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı.

Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.