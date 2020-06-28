28 Haziran 2020, Pazar
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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İSKİ'nin borusundan sızan su yolu çökertti |Video

Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. 'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yolda zaman içerisinde aşınma meydan geldi ve yol çöktü. Yolun çökmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun çöktüğü esnada aracın yoldan geçmemesi olası bir faciayı önledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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İSTANBUL'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Olay, saat 14.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolun altından geçen 'nin kanalizasyon borusu su sızdırmaya başladı.

'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı.

Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.

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