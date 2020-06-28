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Görüntüler sosyal medyayı salladı! Mehmet amca narkozun etkisiyle abdest aldı

'da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken alan Mehmet amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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MEHMET AMCA NARKOZUN ETKİSİYLE...

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde almaya başladı. Coşkun'un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun'un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

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