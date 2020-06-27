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Mardin'de YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı

'in Mazıdağı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına () girecek öğrenciyi taşıyan araç seyir halindeyken yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİYİ TAŞIYAN ARAÇ ALEV ALDI

Olay , Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin istikametine giden 47 DA 889 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan araç söndürüldü.

Araçta bulunan öğrenci, başka bir otomobille sınava gireceği okula götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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