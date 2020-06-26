Van’da ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı

Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde, bir karganın ağaçta mahsur kaldığını ve uçamadığını gören Hanifi Arlı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, ayağına ip dolandığı belirlenen kargayı kurtarmak için itfaiye merdiveniyle kuşun yanına çıktı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Karga, ayağındaki ipten kurtarılarak indirildi. Uzun süre asılı kaldığı için ayağında yaralanan karga, itfaiye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

"YARDIMCI OLABİLDİĞİM İÇİN DE MUTLU OLDUM"

Bahçede gezerken kargayı fark ettiğini anlatan Hanifi Arlı, "Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yardımcı olabildiğim için de mutlu oldum" dedi.