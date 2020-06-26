26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

İstanbul’da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğini devirdikten sonra feci şekilde yaptı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL

Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga K. yönetimindeki 34 UB 7857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA