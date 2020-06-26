26 Haziran 2020, Cuma
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İstanbul’da trafikte dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

'da trafikte seyir halindeyken hem eden hem de birbirlerine tekme atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli magandanın ehliyetlerine el konuldu. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TRAFİKTE DANS ETMİŞLERDİ! BEDELİNİ ÖDEDİLER

mevkisinde seyir halinde olan 3 sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak etmeye başlamıştı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye atmış, yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yapmıştı.

İstanbul’da 3 motosikletli seyir halindeyken dans edip birbirlerine tekme ve yumruk attı İSTANBUL’DA 3 MOTOSİKLETLİ SEYİR HALİNDEYKEN DANS EDİP BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUK ATTI

YAKALANDILAR

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, sürücülerin plakalarını tek tek belirledi. Magandaların kimliklerinin de tespit edilmesi üzerine 34 CRF 192 plakalı sürücüsü Zafer Y, 34FG9187 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Emin T. ve 34 CBP 185 plakalı motosiklet sürücüsü D.G. sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul’da 3 motosikletli seyir halindeyken dans edip birbirlerine tekme ve yumruk attı İSTANBUL’DA 3 MOTOSİKLETLİ SEYİR HALİNDEYKEN DANS EDİP BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUK ATTI

EHLİYETLERİNE EL KONULUP 5 BİN LİRA CEZA

Şubeye götürülen sürücülere burada, "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 lira, "Motosiklet sürücülerinin motosikleti devamlı iki elleriyle sürmemesi" maddesinden 288 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesinden de bin 228 lira olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı bin 648 lira idari para cezası uygulandı.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Ayrıca sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G. Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine istinaden "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilerek sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler Z.Y., M.E.T. ve D.G, "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Amirliğine teslim edildi.

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