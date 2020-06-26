Bursa'da levye ve satırlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
Bursa'da, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'da, iki grup arasında çıkan levye ve satırlı kavga, olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) meydana geldi.
POLİS GELMEDEN KAÇTILAR
Trafikte, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede levye ve satırların kullandığı kavgaya dönüşünce taraflardan biri, karşı tarafın kamyonetinin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, polis ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise, bölgeden otomobiliyle geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, taraflardan birinin elinde levye ve sopa görülürken diğer bir kişinin elinde de satır görüntülendi. Tarafların birbirine levye ve satırla saldırma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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