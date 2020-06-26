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YKS'de veliler gelecek mi? YKS'de veliler gelebilir mi? Üniversite sınavına kaç kişi gidebilir?

'de veliler gelecek mi? tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter dökeceği sınav koronavirüs salgını gölgesinde yapılacak. , 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında genelge gönderdi. Adaylar YKS'de veliler gelebilir mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS'de veliler gelecek ? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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YKS'DE VELİLER GELECEK Mİ?

'de veliler gelebilir mi? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter dökeceği sınav koronavirüs salgını gölgesinde yapılacak. , 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında genelge gönderdi. Adaylar YKS'de veliler gelebilir mi sorusunun cevabını araştırıyor. 3 oturum halinde yapılacak sınav 165 dakika sürecek.Peki, YKS'de veliler gelecek ? İşte detaylar...

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİDEBİLİR, VELİ GELEBİLİR Mİ? ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS PAYLAŞIMI

Hayallerindeki mesleğe ulaşmak için istedikleri üniversitelerde öğrenim görmek üzere YKS sınavına katılacak yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci, tarihinde düzenlenecek olan sınavın detaylarını merak ediyor.

YKS adaylarının merak etiği konuların netleşmesine yönelik Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından YKS adaylarına yönelik paylaşılan bilgilendirici animasyonda şu bilgilere yer verildi:

'Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Bu yüzden yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. Sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtımı ÖSYM tarafından yapılacağı gibi isterseniz kendi maske ve dezenfektanınızla da sınava girebilirsiniz.

2020 YKS sınavı başlangıç saatinden 1 saat 15 dakika öncesinde sınav binasında olmalısınız. Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Kovid-19 teşhisi konmuş ya da belirtileri gösteren adaylarımız ÖSYM Başkanlığına iletmelidirler. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacaktır.'

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