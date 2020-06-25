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İstanbul’da 3 motosikletli seyir halindeyken dans edip birbirlerine tekme ve yumruk attı

mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı.

İstanbul’da 3 motosikletli seyir halindeyken dans edip birbirlerine tekme ve yumruk attı İSTANBUL’DA 3 MOTOSİKLETLİ SEYİR HALİNDEYKEN DANS EDİP BİRBİRLERİNE TEKME VE YUMRUK ATTI

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Çevresindeki sürücülerin canını bir an olsun düşünmeyen magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp hareketler yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

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