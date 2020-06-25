İstanbul’da 3 motosikletli seyir halindeyken dans edip birbirlerine tekme ve yumruk attı
E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.
E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı.
CANLARINI HİÇE SAYDILAR
Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı. Çevresindeki sürücülerin canını bir an olsun düşünmeyen magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp hareketler yaptı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- O ilde korona alarmı! Vali son durumu açıkladı
- Kontrolü kaybeden sürücü dehşeti yaşadı
- 800 bin TL'lik altınlarını çaldırmıştı!
- Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler
- Kadıköy'de intihar girişimi!
- Tüyler ürperten olay! 11 ay sonra...
- Polis memurunun acı sonu!
- Yürek yakan anlar! Kendini yola atıp...
- O ilde maske takmak zorunlu oldu
- Korona alarmı! Çok sayıda vaka çıktı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...
- obs.atauni.edu.tr: ATA AÖF final sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
- Rekor üstüne rekor kırmıştı: Uzmanlardan kritik altın yorumu! 25 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Turgut Alp olarak gönüllere taht kurmuştu: Cengiz Coşkun Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda olacak mı?