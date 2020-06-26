Cuma Hutbesi 26 Haziran: Diyanet Cuma hutbesi konusu: "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın"
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 26 Haziran 2020 tarihli Cuma hutbesi yayımladı. Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de Müslümanlar camilere akın ederek cuma namazını idrak edecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma namazı kaymakamlıklar tarafından camilerde ve belirlenen yerlerde kılınıyor. Haziran ayının dördüncü cuması için yayımlanan cuma hutbesinin konusu "Yuvalarımız Kur'an ile aydınlansın". İşte 26 Haziran 2020 Diyanet Cuma hutbesi...
26 Haziran 2020 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her perşembe günleri paylaşılan Cuma hutbesinde bu hafta Kur'an-ı Kerim'in öneminden bahsedildi. İslam peygamberi H.z Muhammed'in hadisleri ile desteklenen Cuma hutbesi tüm camilerde okunacak. İşte 26 Haziran 2020 tarihli Cuma hutbesi...
CUMA HUTBESİ (26 HAZİRAN 2020)
"YUVALARIMIZ KUR'AN İLE AYDINLANSIN"
Muhterem Müslümanlar!
Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.
Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır."1
Kıymetli Müminler!
Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur'an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.
Değerli Müslümanlar!
Yaz Kur'an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.
Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır..."2
O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur'an'la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam'ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur'an'ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.
Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.
1 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.
2İbrâhîm, 14/1.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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