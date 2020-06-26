Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan koronavirüse karşı 10 hayati öneri
Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 65 yaş üstünde vaka ve yoğun bakım sayısını arttığına dikkat çekerek bu yaş grubu başta olmak üzere tüm kesimler için 10 önemli hayati uyarıda bulundu.
Son haftalarda özellikle 65 yaş üstünde vaka ve yoğun bakım sayısının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu yaş grubu başta olmak üzere tüm kesimler için 10 önemli uyarıda bulundu.
İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın tüm kesimler için yaptığı uyarılar:
65 YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL GÜN VE ALANLA
Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında bir artış var. Bunun nedeni 65 yaşın herhangi bir tedbir alınmadan dışarıya çıkması. Artık sokak kısıtlaması olmamalı ama 65 yaş üzeri için özel alanlar belirlenmeli. Örneğin, her gün bir banka, bir AVM bu yaş gruplarına hizmet vermeli. Bazı parklar sadece 65 yaş ve üzeri için ayrılmalı. Virüs yoğunluğu azalana kadar 65 yaş üzeri vatandaşlar için belli alanlar oluşturulmalı.
TOPLANMALARDA SAYILAR BELİRLENMELİ
Hiçbir amacı olmayan toplanmalar için sayı belirlenmeli. Örneğin arkadaş grupları 5'ten fazla olmamalı.
Düğünler, taziye evleri, asker uğurlamaları belli sayıda olmalı. Örneğin açık hava düğünleri, kapalı alan düğünlerinin sayıları farklı olmalı.
Maske ve mesafe kuralına her zaman uyulmalı. Herkes maskeliyse arada 1.5 metre bırakılmalı. Bir kişi maskeli ise arada 2 metre mesafe olmalı. Hareket halindeyken 3 metre mesafe bırakılmalı.
Havuzda ve denizde arada mutlaka iki metre mesafe olmalı.
İLLER ARASI GEÇİŞLER
İller arası geçişler yasaklanmamalı ama virüs yükü yüksek olan ilden vaka sayısı az olan ile gidilmeden bir gün önce test yapılmalı. Negatif sonuç alınırsa yola çıkılmalı.
Mesailer kademelendirilmeli. Bazı kimseler sabah 08.00'de, bazıları saat 08.30'da, bazıları da 09.00'da mesaiye başlamalı. Böylece bu kişilerin farklı zamanlarda da işten çıkmaları sağlanmış olur. Bu uygulama aynı zamanda toplu taşıma kullanımı da azaltır.
ASEMPTOMATİK OLANLARA TEST
Asemptomatik olanlar tespit edilmeli. Bunun için de risk grubundaki mesleklere test yapılmalı. Örneğin doktorlara, kabin görevlilerine, berberlere aralıklı olarak test yapılmalı. Böylece hastalığı olanlar hemen izole edilerek bulaş riski azaltılmalı.
Kronik hastalığı olanlar için de ayrı önlem uygulanmalı. Bu kişilerin risk faktörleri dikkate alınmalı. Çünkü pek çok kişi çalışmak durumunda. Risk faktörü az olanlar sorumluluğu aldığına dair bir beyanda bulunarak çalışabilmeli. Yüksek olanlar ise asla çalışmamalı.
El hijyeni tüm virüsleri önlemek için en önemli faktörlerden biri. Bu konuda mutlaka dikkatli olunmalı. Temizlik hayatımızın her alanına girmeli."
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