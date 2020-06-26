Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 31 stajyer sanatçı alınacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na sınavla 11 ayrı branşta 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak.
Adayların resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmaları ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98'inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunacak adayların ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adresinden temin edecekleri formu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte ''csosinav@ktb.gov.tr'' e-posta adresine son başvuru tarihi olan 24 Temmuz Cuma günü saat 23.00'e kadar göndermeleri gerekiyor.
Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı form doldurarak veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretleyerek birden fazla branşta sınava girebilecek.
Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adreslerinden duyurulacak. Adayların sınava giriş belgeleri başvuru formlarında belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler interaktif ortamda gönderilecek, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecek. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacak.
Adayların sınava kendi piyanistleri ve vurma çalgılar-timpani ile arp dışındaki kendi enstrümanları ile gelmeleri, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunlu olacak.
Sınavlar 5 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda başlayacak, başvuru sayısına ve branşlarına göre adayların hangi gün sınava girecekleri ''www.cso.gov.tr'' adreslerinden ilan edilecek.
Uygulamalı şekilde yapılacak sınavda adaylar belirlenen eserleri başarı ile çalmak zorunda olacak. Sınavda komisyon tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden ortalaması alınarak genel başarı sıralaması belirlenecek. Puan ortalaması en az 70 tam puan olanlar başarılı sayılacak.
Sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak ve ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılacak. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilecek.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Doğu Akdeniz kıyılarının yeni misafiri!
- Koronavirüste vaka sayısı böyle artıyor!
- En yeni cuma mesajları
- Ne görüldü ne duyuldu! 23 ton...
- Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban kesiminde yeni dönem...
- Batman'da alışveriş merkezinde yangın
- Korona haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...
- Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'da...
- İzmir'de korkutan yangın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?