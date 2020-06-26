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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar internet üzerinde en yeni ve resimli cuma mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2020'ye özel en yeni ve anlamlı cuma mesajlarına sayfamızda derledik. Sizde en yeni cuma mesajlarını arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:16
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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları... Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Bu mübarek günde İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Müslümanların toplanma ve kaynaşma günü olan Cuma günü paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını bir araya getirdik. Diler sms yoluyla mesaj gönderin, dilerseniz de resimli mesajları sosyal ağlarınızda paylaşın. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin, ey Rabbü'l-Âlemîn.

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Cuma mesajları 2020: Anlamlı ve kısa resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...