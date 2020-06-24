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İstanbul’da çocuğunu göremeyen baba, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

’da geçtiğimiz aylarda kayınpederin tarafından öldürülen 'ın bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eski damat ile sokak ortasında kavga ediyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz'a savuruyor. Aldığı darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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ÇOCUĞUNU GÖRMEYE GİTMİŞTİ! SONRASI DEHŞET

Yakacık'da yaşanan olayda, iddiaya göre boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen , çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada , eski damadını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da çocuğunu göremeyen baba, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldü İSTANBUL’DA ÇOCUĞUNU GÖREMEYEN BABA, KAYINPEDERİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İŞ ÇIKIŞINDA KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, iddiaya göre Adnan Yılmaz isimli vatandaş, öğretmen olan eşinden boşandı. Fakat boşanmanın ardından eski eşi ve ailesi Yılmaz'a çocuğunu göstermiyordu. Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eksi kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında kayınpederinin evine gitti.

KAYINPEDER TUTUKLANDI

O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kayınpeder, eski damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yılmaz'ın organlarını bağışladı. Eski damadını öldüren kayınpederin ise olaydan sonra tutuklandığı öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, Adnan Yılmaz'ın eski kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eski damat ile kayınpeder sokak ortasında kavga ediyor. Adnan Yılmaz kayınpederini yere yatırarak vurduğu görülüyor. Kavgadan sonra iki şahsı vatandaşlar ayırıyor. Kavga sonrası kayınpeder ilk önce aracına yöneliyor daha sonra ise eski damadı ile yine tartışmaya başlıyor. Tartışma esnasında kayınpeder elindeki bıçağı Adnan Yılmaz'a savuruyor. Aldığı darbeleriyle Adnan Yılmaz yere düşüyor. Bıçaklanan Adnan Yılmaz, yerde yaralı halde yatarken olay yerine ambulans geldiği görülüyor.

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