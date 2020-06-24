24 Haziran 2020, Çarşamba
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Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk buğday tarlasında bulundu

'da kaybolan 4 yaşındaki 500 dönümlük buğday ekili arazide başakların arasında bulundu. Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan Aydemir ailesi, ekiplerine teşekkür etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köyünde öğle vakti oyun oynamak için evden ayrılan 4 yaşındaki 'den bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

BAŞAKLAR ARASINDA ARAMA YAPTI

Bunun üzerine köye gelen İl Komutanlığı'na bağlı ekipler köy çevresinde arama çalışması başlattı. Çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, hat düzeni ile başaklar arasında arama yaptı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Yaklaşık 500 dönümlük buğday ekili alanda yapılan 5 saatlik aramanın sonucunda küçük başakların arasında korkmuş vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen küçük Ömer ailesine teslim edildi. Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk yaşayan Aydemir ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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