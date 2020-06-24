24 Haziran 2020, Çarşamba
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Diyarbakır'da sürücü ölü sıpayı aracın arkasında sürükledi

’da bir sürücünün sıpayı aracın arkasına bağlayıp sürüklediği anlar kameraya yansıdı. Kan donduran görüntü sonrası sürücüye büyük tepki gösterildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ! KELİMELER YETERSİZ KALDI

ilçesinin kırsal 'nde dün sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen sürücü, sıpayı, kullandığı hafif ticari aracın arkasına bağlayıp, yolda sürükleyerek götürdü.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir çobanın yanından geçerken de selam verip yoluna devam eden sürücü, bir süre sonra başka yola saparak gözden kayboldu. Bir başka sürücü, o anları cep telefonuyla kaydetti.

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