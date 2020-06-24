Çatalca'da bir aile hortumun evlerine gelişini böyle görüntüledi
Dün öğle saatlerinde etkili olan ve 2 saat süren sağanak yağış İstanbul’da hayatı felç ederken Çatalca'da da hortum etkili oldu. Hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Bir aile hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntülerken korku dolu anlar yaşadı.
Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.
"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"
Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER
Öte yandan ailelerden biri hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntüledi. Hortum önce ağaçları uçurdu sonra eve ulaştı. Evdekiler o anda büyük korku yaşadı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Destan yazan Mehmetçik'in taktik ve stratejileri!
- Ölümden hayata uzanan el
- Türk doktordan mucize çözüm!
- Bakan da önermişti! Sağlık için o tahılı tüketmeliyiz
- 3 ay sonra gönüller açıldı! Haşirle kalpler yıkandı
- Dondurulmuş gıdalarda korona virüs yaşar mı?
- Kırmızı alarm verilmişti! Bakın nereden çıktı
- Koronavirüste yeni araştırma korkuttu!
- Çocuğunu görmeye gitmişti! Sonrası dehşet
- ABD'deki Türk hemşireler yaşadıklarını anlattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum