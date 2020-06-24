24 Haziran 2020, Çarşamba
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Çatalca'da bir aile hortumun evlerine gelişini böyle görüntüledi

Dün öğle saatlerinde etkili olan ve 2 saat süren sağanak yağış ’da hayatı felç ederken 'da da hortum etkili oldu. Hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Bir aile cep telefonuyla görüntülerken korku dolu anlar yaşadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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HORTUM BÖYLE GELDİ! TAM O AN

Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.

Çatalca'da bir aile hortumun evlerine gelişini böyle görüntüledi ÇATALCA'DA BİR AİLE HORTUMUN EVLERİNE GELİŞİNİ BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki , kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Öte yandan ailelerden biri cep telefonuyla görüntüledi. Hortum önce ağaçları uçurdu sonra eve ulaştı. Evdekiler o anda büyük korku yaşadı.

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