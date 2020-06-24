24 Haziran 2020, Çarşamba
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Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

merkezli 2 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonu düzenlendi. Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satışı yaptıkları belirlenen ve 2 aydır takip edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 100 polisle, Malatya merkez mahalleleri, Akçadağ ilçesi ve 'te 14 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

POLİSLER ÖNLE ALDI

Narkotik dedektör köpekleri "Neptün" ve "Bonita"nın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda drone da kullanıldı. Operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı polisler ise sokak girişlerinde önlem aldı. Aramaların ardından gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

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