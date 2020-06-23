- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada |Video
Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı.
Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...