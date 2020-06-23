23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada |Video

Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 16:01
Güncelleme:23.06.2020 16:06
Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı.

Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Polis çileden çıktı! Böylesini izlemediniz
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Hortum ortasında dehşeti yaşadılar!
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
Marmaris'te hortum!
Marmaris'te hortum!
2 ilin kabusu oldu!
2 ilin kabusu oldu!
Tüyler ürperten görüntü!
Tüyler ürperten görüntü!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
Canlı yayında korku dolu anlar!
Canlı yayında korku dolu anlar!
Daha Fazla Video Göster