Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta sele kapılan kadının kurtarılma anı kamerada |Video

Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Son dakika haberi; İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.

Esenyurt'ta bir kadın kuvvetli yağış sonrası oluşan sele kapıldı. Kadını akıntıdan vatandaşlar kurtardı.

Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...