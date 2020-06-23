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Vaka sayılarında korkutan artış! O ilimizde karantina uygulamasına yeniden başlandı

Son dakika haberi... 'da son dönemde vakalarının artmaya başlaması ile birlikte karantina uygulamaları da yeniden uygulanmaya başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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VAKA SAYILARINDA KORKUTAN ARTIŞ!

Valiliği'nden yapılan açıklamada, vakalarında görülen artış dolayısıyla Araklı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi'nin tamamında; Çaykara ilçesinin Işıklı Mahallesi Değirmen Sokak No: 38 Sultan Murat Apartmanı ile Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri No: 21-22-23-24-25 ve 28 adresli 6 hanede karantina uygulamasına gidildiği belirtildi.

Yine Of ilçesinde Keler Mahallesi Sağlık Evi mevkisindeki 9-10-13 ve 17 adresli 4 hanede de karantina uygulandığı bildirildi.

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