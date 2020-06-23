İstanbul’da bazı vatandaşlar maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü.

ÇENELERİNE TAKTIKLAR

Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.