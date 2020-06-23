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İstanbul’da bazı vatandaşlar maskeyi yüzlerine değil çenelerine taktılar

’da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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MASKEYİ YÜZLERİNE DEĞİL ÇENELERİNE TAKTILAR

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kuralına uyduğu görüldü.

ÇENELERİNE TAKTIKLAR

'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.

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