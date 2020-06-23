ÖSYM Başkanı Aygün: YKS’nin sorunsuz yapılması için tüm tedbirler alınıyor

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den hafta sonu yapılacak YKS sınavı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Halis Aygün, "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

TÜM TOPLANTILAR YAPILDI

Halis Aygün, "Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık." ifadelerini kullandı.