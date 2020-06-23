ÖSYM Başkanı Aygün: YKS’nin sorunsuz yapılması için tüm tedbirler alınıyor
Son dakika haberine göre... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den hafta sonu yapılacak YKS sınavı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Halis Aygün, "Yükseköğretim Kurumları Sınavının sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.
TÜM TOPLANTILAR YAPILDI
Halis Aygün, "Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN LGS VE YKS AÇIKLAMASI! BELEDİYE BAŞKANLARINA BU ÇAĞRIYI YAPTI
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ortalığı birbirine kattı! Mahalleli ihbar etti!
- Kanlı aşk! Kot pantolonu hayatta tuttu
- CHP'li başkan görevden alındı!
- Sel anını anlatırken gözleri doldu
- Süper hücre uyarısı! 30 kuralı çok önemli
- Film değil gerçek! Adeta dağ yarıldı
- İzmir'de vatandaş isyanda! Hayat felç oldu
- Yağışlar devam edecek mi? Kritik uyarı
- Hayalet köye döndü! Havadan görüntülendi
- Bu çilek çok farklı! Aklınızın ucundan dahi geçmez
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum
- Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl artırılır? 2020 Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemeler dikkate alınır?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS tarihi değişecek mi? 2020 üniversite ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 brüt net asgari ücret ne kadar?
- ÖSYM takvimi: KPSS lise başvuru ne zaman? 2020 KPSS lise, ön lisans, lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- LGS puan hesaplama 2020! İstanbul, Ankara, İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- BİM 23 Haziran 2020 aktüel kataloğu: Salı günü kampanyaları dolu dolu! İşte aktüel ürünler listesi...
- Altın fiyatları hareketli! 23 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yükselecek mi?
- Başvurular devam ediyor! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardımı ne zaman sonuçlanır?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba fiyatları ne zaman düşer?
- Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?