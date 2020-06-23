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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS’nin sorunsuz yapılması için tüm tedbirler alınıyor

Son dakika haberine göre... Başkanı , " sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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Başkanı 'den hafta sonu yapılacak sınavı ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Başkan Halis Aygün, " sorunsuz şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi.

TÜM TOPLANTILAR YAPILDI

Halis Aygün, "Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

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