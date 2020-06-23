Bursa'da yıkım gerginliği! Polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi'ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı. Polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.











