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Bursa'da yıkım gerginliği! Polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

’nın Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, ile ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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BURSA'DA GERGİN ANLAR! POLİS VE ZABITAYA SALDIRDILAR

Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi'ndeki 7 binanın işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.

Bursa'da yıkım gerginliği! Polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar BURSA'DA YIKIM GERGİNLİĞİ! POLİS VE ZABITAYA TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı. Polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.






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