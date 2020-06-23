23 Haziran 2020, Salı
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Kayseri’de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlının eski eşi:  Dövdü, bıçakladı, burnumu kırdı

Pınarbaşı ilçesinde ’da birlikte yaşadığı sevgilisi 'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömen 'in (38) eski eşi Nazan K. (28), firari zanlının kendisi ve çocuklarına da şiddet uyguladığını söyleyerek "Aldığım duyumlara göre 'Eski eşimi bulmadan asla yakalanmayacağım' demiş. Çok korkuyorum, çünkü bu adam her şeyi yapabilir. Çocuklarımı korumak için bir sürü vücudumda bıçak yarası var." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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'da meydana gelen olayda , 1,5 yıldır birlikte yaşadığı 'in ilk evliliğinden olan oğlu 'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner gözaltına alındı. Emel Öner çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra dün toprağa verildi.

Polis, firar eden Harun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Nazan K.'den 5 yıl önce boşanan 2 çocuk babası Harun Sezer'in yakalanması için gidebileceği tüm adresler tek tek aranıyor.

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