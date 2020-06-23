23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da yıkım gerginliği! Polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

Bursa'da yıkım gerginliği! Polis ve zabıtaya taş ve sopalarla saldırdılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 15:39
Güncelleme:23.06.2020 15:45
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, kaçak binaların yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yıldırım Belediyesi'nce kaçak olarak yapıldığı tespit edilen Değirmenönü Mahallesi'ndeki 7 binanın yıkım işlemi için sabah saatlerinde harekete geçildi.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Yıkım ekipleri, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde mahalleye geldi. Binalarının yıkılmasına karşı çıkan bazı kişiler, polis ve zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR
Kaçak yapıların yıkıma karşı çıkanlar, biber gazı kullanılarak, güçlükle dağıtıldı. Polis ve zabıta ekiplerine saldıran kişiler ise gözaltına alındı. Polis ile zabıta ekiplerine taş ve sopalarla saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayların ardından yıkım işlemine başlandı.


Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
Bursa'da gergin anlar! Polis ve zabıtaya saldırdılar
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
İstanbul yağışa teslim oldu! Araçlar tünellerde bekledi
Marmaris'te hortum!
Marmaris'te hortum!
2 ilin kabusu oldu!
2 ilin kabusu oldu!
Tüyler ürperten görüntü!
Tüyler ürperten görüntü!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da korkutan hortum kamerada!
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı
Canlı yayında korku dolu anlar!
Canlı yayında korku dolu anlar!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Diyecek söz kalmadı! Şoke eden görüntüler!
Mahalleli ihbar etti!
Mahalleli ihbar etti!
Şehit polisin katillerine müebbet talebi
Şehit polisin katillerine müebbet talebi
Daha Fazla Video Göster