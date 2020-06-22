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Son dakika: MSB duyurdu: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

Son dakika haberi... Milli Hakkâri, ve hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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HUDUT KARTALLARIMIZDAN KAÇAKÇILARA GEÇİT YOK

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" notuyla yapılan açıklamada, "Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

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