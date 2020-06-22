Son dakika: MSB duyurdu: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" notuyla yapılan açıklamada, "Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.
Hudut Kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok. Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534.240 TL olan ilaç, 200 adet av tüfeği ve 7.131 paket sigara ele geçirildi.https://t.co/qHELt6dybx pic.twitter.com/2bVKYXiuQa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2020
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