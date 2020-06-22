Kayseri’de dövülerek öldüren 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, sevgilisi aranıyor
Kayseri’de 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdüğü ortaya çıkan Harun Sezer'in evli ve çocukları olduğu öğrenildi. Oğlunu, sevgisinin öldürdüğünü saklayan anne, gece yarısı sevk edildiği adliyede tutuklanırken, polis her yerde kaçan Harun Sezer'i arıyor.
İddiaya göre, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme atarak dövdü. Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.
ANNE SORGUDA İTİRAF ETTİ
6 gün sonra da yaşanan olayı, akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi. Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ANNE TUTUKLANDI
Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR
Polis Harun Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Pınarbaşı ilçesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli ve çocuklu olduğu orata çıkan Sezer'i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor. Alperen Ekinci'nin otopsi işlemlerinin tamamladığı, bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi.
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