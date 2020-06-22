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Adana’da "Babalar Günü" yasa döndü! Babadan sonra oğlunun da cansız bedeni bulundu

’da adeta yas gününe döndü Karataş sahilinde serilemek için denize giren baba-oğul hayata veda etti. Dün baba Habip Karayiğt’in bugün de oğlu ’in cansız bedenleri bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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Olay, dün öğle saatlerinde Karataş sahilinde meydana geldi. 'nde babası ile serinlemek için denize giren suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi.

GECEYE KADAR ARAMA YAPILDI

Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

CANSIZ BEDENİZ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, minik Ali Ercan'ın cesedine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni, denizden çıkarılıp, limana getirildi. Buradaki incelemenin ardından Ali Ercan Karayiğit'in cesedi, otopsi için Kurumu'nun morguna götürüldü.

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