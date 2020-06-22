İstanbul’da akılalmaz olay! Maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Fatih ilçesinde dün akşam Arkeoloji Parkı'nda koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.
Çocuk parkına gelen bir grup genç koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı. Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.
MASKELERİ DÜZGÜN TAKMADILAR
Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı. Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.
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