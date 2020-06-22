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İstanbul’da akılalmaz olay! Maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar

ilçesinde dün akşam Arkeoloji Parkı'nda koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2020 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020
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GÖRÜNTÜLER BİR PARKTAN! AĞZI AÇIK İZLEDİLER

parkına gelen bir grup genç kurallarını hiçe saydı. Gençlerden biri ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı. Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.

İstanbul’da akılalmaz olay! Maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar İSTANBUL'DA AKILALMAZ OLAY! MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR

MASKELERİ DÜZGÜN TAKMADILAR

Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı. Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü.

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