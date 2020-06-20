20 Haziran 2020, Cumartesi
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Kırıkkale’de koronavirüs tehdidini hiçe sayıp eğlence yapanlara 78 bin lira ceza

'de, merkezinde toplanan eşliğinde eğlence yapan 25 kişiye  tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari cezası uyguladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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TEK TEK TOPLANDILAR! BUNU NASIL YAPARSINIZ?

'de Yenidoğan Mahallesindeki bir de toplanan grup, eşliğinde eğlenmeye başladı.

GECE YARISI OPERASYON

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

25 kişi, kimlik kontrolü ve idari cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü.

78 BİN LİRA CEZA

tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

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