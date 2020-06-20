Kırıkkale’de koronavirüs tehdidini hiçe sayıp eğlence yapanlara 78 bin lira ceza
Kırıkkale'de, eğlence merkezinde toplanan müzik eşliğinde eğlence yapan 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.
Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesindeki bir meyhane de toplanan grup, müzik eşliğinde eğlenmeye başladı.
GECE YARISI OPERASYON
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu meyhaneye gece yarısı operasyonu düzenledi
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
25 kişi, kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü.
78 BİN LİRA CEZA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
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