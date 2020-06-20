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Sokağa çıkma yasağı market izni var mı? Sokağa çıkma yasağında markete gidilir mi? Bugün bakkallar açık mı?

? Türkiye'nin 81 ilindi saat 09.00'da başladı. Saat 15.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar markete gidilip gidilmeyeceğini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün bakkallar ve marketler açık mı? var mı? Sokağa çıkma yasağında markete gidilir mi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKET İZNİ VAR MI?

Sokağa çıkma yasağında marker izni nasıl olacak? Bugün gerçekleştirilen LGS sınavı için 81 il genelinde belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 6 saatlik ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, bakkal ve marketlere gidilip gidilmeyeceği oldu. Market alışverişi yapacak olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar açıklandı. Peki, bugün bakkallar ve marketler açık mı? var mı? ? İşte ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKET İZNİ VAR MI?

Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

""Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),"

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