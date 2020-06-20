Yaz sezonu başlıyor! 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü’nde ne olur?
2020 yaz sezonu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Arama motoru Google tarafından Doodle olarak hazırlanan 'Yaz Sezonu' başlıyor. En uzun gün olarak kabul edilen yaz gün dönümünün tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Ekinoks tarihleri ve yaz gün dönümü hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü’nde ne olur?
Yaz sezonu başlıyor... En uzun gün olarak bilinen yaz gün dönümü, arama motoru Google tarafından Doodle olarak hazırlandı. Özel günler için Doodle hazırlayarak ana sayfasına taşıyan Google, bugün ise 'Yaz Sezonu' ile ilgili hazırladığı görseli anasayfasında yayınladı. 21 Haziran Yaz Göndünümü, ülkemizin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcı, Güney Yarımküre'de ise kışın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Peki, 2020 yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran Yaz Gündönümü'nde ne olur? İşte merak edilen soruların yanıtı...
YAZ SEZONU DOODLE OLDU!
İşte Google tarafından hazırlanan 'Yaz Sezonu' Doodle'ı;
EN UZUN GÜNDÜZ YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.
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