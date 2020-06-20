Jandarma, kadınları önce fuhuşta kullanan sonra uyuşturucu taşıtan örgütü çökertti
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca, ‘İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapan şüphelilere yönelik Fatih İlçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 yabancı kadını zorla fuhşa sürükleyen 3 şüpheli yakalandı. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirilirken lamba şeklinde kayıt yapan gizli kameraların bulunması dikkat çekti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube ekipleri, yurtdışında bağlantılı oldukları şahıslardan, ülkemize getirilen bir takım kadınların tehdit ve şantaj ile fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldıkları bilgisini üzerine harekete geçti.
4 AYRI ADRES BELİRLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bir şebeke tarafından yabancı uyruklu kadınların kafe ve restoranlarda çalışmak üzere kandırılarak ülkemize getirildiğini, tehdit ve şantaj ile borçlandırıldıktan sonra Fatih İlçesinde fuhşa ve uyuşturucu kuryeliği yapmaya zorlandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri şüphelilerin kadınları kayıt altına aldıkları gizli kamera görüntülerini kullanarak tehdit ve şantaj ile zorla alıkoydukları 4 ayrı adresi belirledi.
SUÇ DELİLLERİ BÖYLE YOK EDİLMEK İSTENDİ
Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınla neye uğradığını şaşıran örgüt elemanları ellerinde bulunan bir kısım suç unsurlarını yok edebilmek için apartman boşluğuna attıysa da bu durum Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
LAMBALARDA GİZLİ KAMERA
Jandarma ekiplerinin apartman boşluğunda ele geçirdiği poşet ile evlerde yaptıkları aramalarda 15.000 TL, 500 USA, 2.000 İngiliz Poundu ve 11.500 Özbek Somu, 150 Gr. Kokain, 2 Kg Skunk, 2 adet hassas terazi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette çok sayıda skunk maddesi, mağdurlara ait pasaportlar ile lamba içerisini yerleştirilmiş ve kayıt yapan gizli kamera düzenekleri ele geçirildi. Operasyonla 6 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
ADETA SUÇ MAKİNALARI
Jandarma ekiplerince; cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen örgüt lideri N.S.'nin 5'i uyuşturucu imal ve ticareti) olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.
N.S., N.A. ve Y.O. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şebekenin elinden kurtarılan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (Nazif Karaman/Sabah)
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