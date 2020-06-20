Antalya’da kaza yapan psikiyatrist Zehra Gökmen’in cüzdanını çaldılar
Antalya'da, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki ağaca çarpıp devrilen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan psikiyatrist Zehra Gökmen'in cüzdanı çalındı. Kazayı sıyrıklarla atlatan Gökmen, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Psikiyatrist Zehra Gökmen, çalıştığı Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki sağlık merkezinden evine gitmek için 07 NY 963 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak Gazi Bulvarı'na döndüğü sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil, devrildi.
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