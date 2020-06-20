20 Haziran 2020, Cumartesi
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Antalya’da kaza yapan psikiyatrist Zehra Gökmen’in cüzdanını çaldılar

'da, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi üzerinde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki ağaca çarpıp devrilen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan psikiyatrist 'in cüzdanı çalındı. sıyrıklarla atlatan Gökmen, tedavisinin ardından giderek şikayetçi oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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KAZA SONRASI BİR ŞOK DAHA!

Psikiyatrist , çalıştığı Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki sağlık merkezinden evine gitmek için 07 NY 963 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak 'na döndüğü sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki ağaca çarpan otomobil, devrildi.

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