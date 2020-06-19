Son dakika: Eşini yaraladıktan sonra kaçan Ragıp Canan yakalandı

Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla katilinin ismini yere yazdı.

Nurtaç Canan'ı yaralayıp ardından da olay yerinden kaçan Ragıp Canan, savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından Esenyurt'ta yakalandı.