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Son dakika: Eşini yaraladıktan sonra kaçan Ragıp Canan yakalandı

Son dakika haberleri.. , kendisinden ayrılmak isteyen eşi 'ı evinde silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ragıp Canan, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından 'ta yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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EŞİNİ YARALADIKTAN SONRA KAÇAN RAGIP CANAN YAKALANDI

Kendisini terk etmek isteyen eşi 'a defalarca kurşun sıkan , onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla katilinin ismini yere yazdı.

Nurtaç Canan'ı yaralayıp ardından da olay yerinden kaçan Ragıp Canan, savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından 'ta yakalandı.

Öleceğini düşündü kanıyla katilinin ismini yazdı! ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ KANIYLA KATİLİNİN İSMİNİ YAZDI!

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