Son dakika: Eşini yaraladıktan sonra kaçan Ragıp Canan yakalandı
Son dakika haberleri.. Ragıp Canan, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nurtaç Canan'ı evinde silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Ragıp Canan, savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Esenyurt'ta yakalandı.
Kendisini terk etmek isteyen eşi Nurtaç Canan'a defalarca kurşun sıkan Ragıp Canan, onu evde ölüme terk etti. Nurtaç Canan acı içinde kıvranarak ölümü beklerken, kanıyla katilinin ismini yere yazdı.
Nurtaç Canan'ı yaralayıp ardından da olay yerinden kaçan Ragıp Canan, savcılığın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından Esenyurt'ta yakalandı.
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