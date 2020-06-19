19 Haziran 2020, Cuma
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Hesabı ödememek için denize atlamıştı! Kuşadası'nı karıştıran müşteri hakkında flaş karar

Aydın'ın ilçesinde, alkol aldıktan sonra atladığı denizden kurtarılan ve gittiği restorandan polis zoruyla çıkartılan, son olarak da bir taksiyi gasbeden 47 yaşındaki , sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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HESABI ÖDEMEMEK İÇİN DENİZE ATLAMIŞTI!

'dan 'na gelen , 17 Haziran günü, bir balık restoranına gitti. Bir süre alkol alan Solo, garsonlara "Ben gidiyorum" diyerek, denize atladı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ekipleri, Solo'yu sudan çıkardı.

Kıyafetlerinin ıslak olmasına rağmen başka bir restorana girip, oturan ve alkol almaya devam eden Solo, iş yerinin kapanış saati olmasına rağmen, mekandan çıkmak istemedi. Bunun üzerine çağrılan polis ekibi tarafından restorandan çıkarılan Solo, sürücüsüne saldırıp 09 T 4281 plakalı taksiyi gasbetti.

Kısa süreli takip sonunda polis tarafından gözaltına alınan Solo, dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı.

Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki... SAHİL GÜVENLİK VE POLİSİ AYAĞA KALDIRDI! HESABI ÖDEMEK İSTEMEYEN MÜŞTERİ ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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