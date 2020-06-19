Hesabı ödememek için denize atlamıştı! Kuşadası'nı karıştıran müşteri hakkında flaş karar
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, alkol aldıktan sonra atladığı denizden kurtarılan ve gittiği restorandan polis zoruyla çıkartılan, son olarak da bir taksiyi gasbeden 47 yaşındaki Zafer Solo, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ankara'dan Kuşadası'na gelen Zafer Solo, 17 Haziran günü, bir balık restoranına gitti. Bir süre alkol alan Solo, garsonlara "Ben gidiyorum" diyerek, denize atladı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Solo'yu sudan çıkardı.
Kıyafetlerinin ıslak olmasına rağmen başka bir restorana girip, oturan ve alkol almaya devam eden Solo, iş yerinin kapanış saati olmasına rağmen, mekandan çıkmak istemedi. Bunun üzerine çağrılan polis ekibi tarafından restorandan çıkarılan Solo, sürücüsüne saldırıp 09 T 4281 plakalı taksiyi gasbetti.
Kısa süreli takip sonunda polis tarafından gözaltına alınan Solo, dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı.
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