Kapalıçarşı yağmura teslim oldu! Elektrik tesisatına kaçan su büyük panik yaşattı
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi Kapalıçarşı'da su baskınlarına neden oldu. Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'da su baskınları oluştu.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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