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Kapalıçarşı yağmura teslim oldu! Elektrik tesisatına kaçan su büyük panik yaşattı

'da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi 'da su baskınlarına neden oldu. Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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KAPALIÇARŞI YAĞMURA TESLİM OLDU!

'da aniden bastıran şiddetli sağanak , su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi 'da su baskınları oluştu.

Kapalıçarşı yağmura teslim oldu! Elektrik tesisatına kaçan su büyük panik yaşattı | VİDEO KAPALIÇARŞI YAĞMURA TESLİM OLDU! ELEKTRİK TESİSATINA KAÇAN SU BÜYÜK PANİK YAŞATTI | VİDEO

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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