Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Kuşadası'nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası'nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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