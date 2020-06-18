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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Kuşadası'nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri Kuşadası'nı ayağa kaldırdı. Hesabı ödemek istemeyen ve garsonlarla tartışan sinirli müşteri, daha sonra aldığı alkolün de etkisiyle denize atladı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ortalığı ayağa kaldıran vatandaşı gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:26
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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Limanı girişindeki bir balıkçı restoranına giden ve isminin Fatih olduğunu söyleyen bir kişi tek başına masaya oturarak kendine ziyafet çekti.

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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Yemeğin ardından hesabı isteyen müşteri, 330 TL hesap gelince önce garsonlar ve ardından da restoran yetkilileri ile tartışmaya başladı.

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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Alkollü olduğu gözlenen ve hesabı yüksek bulan müşteri ardından restorandaki çalışanlar ve diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında kendini denize attı ve Kuşadası Körfezi'nden Sisam adasına doğru yüzmeye başladı.

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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Restoran yetkililerin polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber vermesiyle olay yerine güvenlik ekipleri geldi.

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Sahil güvenlik ve polisi ayağa kaldırdı! Hesabı ödemek istemeyen müşteri öyle bir şey yaptı ki...

Kuşadası Körfezi'nde yaklaşık 2 mil yüzen vatandaş, karadan polis, denizden de sahil güvenlik ekiplerine zor anlar yaşattı.