Sakarya’da pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı
Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.
Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
YAŞLARI 18'İN ALTINDA
Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Müge Anlı'da ‘mesafeli’ kavuşma! 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı
- Bu milletin aşkı başka! Söyleyecek söz yok
- İğrenç olay! Polis linçten kurtardı
- İstanbul'da sağanak çilesi!
- Korona bölgesel amatöre sıçradı
- ŞOK'ta bu hafta neler var?
- O görüntünün yürek sızlatan hikayesi
- İki askerimizi şehit olmasına neden olmuştu!
- Her yerde aranıyorlardı! Türkiye'de yakalandılar
- O son bakışı anlattı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
- TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi: 2020 Çanakkale Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
- Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?
- e-okul.meb.gov.tr: Karneler nasıl alınacak? 2020 karne, takdir ve teşekkür sorgulama ekranı
- BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Cuma günü kampanyaları dolu dolu! İşte BİM 19 Haziran indirimleri