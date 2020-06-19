19 Haziran 2020, Cuma
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Sakarya’da pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı

Geyve ilçesinde, pompalı tüfeklerle video çekerek sosyal medyada paylaşan 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 , 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve ele geçirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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Geyve'nin Çeltikler Mahallesi'nde yaşayan bir grup, sosyal medyada ellerinde silahlarla video çekerek, paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri video üzerine harekete geçerek, 20 kişiyi tespit edip, operasyon başlattı.

Sakarya’da pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı SAKARYA’DA POMPALI TÜFEKLERLE VİDEO ÇEKİP, PAYLAŞAN 20 KİŞİYE GÖZALTI

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Kimlikleri sosyal medyadan tespit edilen 20 kişinin evlerini tek tek arayan polis ekipleri 9 , 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir miktar ele geçirdi.

YAŞLARI 18'İN ALTINDA

Operasyonda, videoda yer alan 20 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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