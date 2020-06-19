Son dakika: Aşırı yağış D-100 Karayolu'nu sulara gömdü! Çift yönlü trafiğe kapandı
Son dakika haberine göre Kocaeli'nin D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı.
Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
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