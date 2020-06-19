19 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Aşırı yağış D-100 Karayolu'nu sulara gömdü! Çift yönlü trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre 'nin Karayolu Dilovası mevkiinde yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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SAĞANAK ULAŞIMI VURDU! ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı.

Aşırı yağış D-100 Karayolu'nu sulara gömdü! İstanbul yönüne ulaşım kapandı | Video AŞIRI YAĞIŞ D-100 KARAYOLU'NU SULARA GÖMDÜ! İSTANBUL YÖNÜNE ULAŞIM KAPANDI | VİDEO

sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

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