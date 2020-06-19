Son dakika: Aşırı yağış D-100 Karayolu'nu sulara gömdü! Çift yönlü trafiğe kapandı

Kocaeli'nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası'nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 kara yolunda ise trafik durma noktasına geldi. Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.