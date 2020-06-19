INTERPOL'ün aradığı Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDILAR
MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonla 2 kadını gözaltına aldı.
Kimlik kontrolleri yapılan kadınların Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları S.K. (29) ile R.E. (33) olduğu ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE...
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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