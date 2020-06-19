19 Haziran 2020, Cuma
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INTERPOL'ün aradığı Rusya vatandaşı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tarafından aranan vatandaşı 2 kadın, ve emniyetin ortak operasyonuyla 'te yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2020
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HER YERDE ARANIYORLARDI! TÜRKİYE'DE YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, 'deki çatışma bölgelerinden bir grup teröristin yasa dışı yollarla 'ye girdiği bilgisini alan güvenlik güçleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonla 2 kadını gözaltına aldı.

Kimlik kontrolleri yapılan kadınların Çeçen uyruklu vatandaşları S.K. (29) ile R.E. (33) olduğu ve tarafından arandığı belirlendi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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