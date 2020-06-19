Bilim Kurulu üyesi tarih verdi: Bu aylara dikkat!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadelede önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kara, "Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında vakalarda bir miktar artış olabilir" yorumunu yaptı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle:
Bugün klinik bulgular daha hafif. Bugüne kadar çok fazla deneyim kazandık. İlaçlar ve uygulama konusunda…
Eskiyle karşılaştırdığımızda rakam benzer görünebilir ama çok daha iyi durumdayız. Türkiye rakamlarda aşağı inişi sağlanmıştı biraz yükselmemiz oldu ama son 3 günde biraz aşağı indi. Yine de bunu söylemek için erken, biraz daha indiğini görmek lazım.
Normal yaşama dönmemiz gerekiyor ve aradaki bazı kuralları aksatmak, virüs bitti düşüncesi içinde hareket etmek rakamların yükselmesine neden oldu. Bugün çok daha fazla mesafe, maske ve el hijyenine uyma dönemindeyiz.
Biz daha fazla tecrübe kazandık dünya geneli olarak, belki de yaş dağılımına bakıldığında biraz daha genç nüfusun yeni tanılar oranında yükselmesi hastalık şiddetin azaltılmasının etkisi olabilir.
İklimin etkisi çok az da olsa etkili olabilir. Mart ya da nisan ayı gibi ağır bulgularla gelmiyor hastalar. Makine veya yoğun bakımdaki ihtiyaç eskisi gibi değil.
Virüsün özelliklerine ve gidişatına bakınca doğası gereği sonbahar ve kış aylarında artış yapma ihtimali var gibi görünüyor. Ancak bunu söylemek için haziran ve temmuzdaki özelliğini değerlendirmeliyiz dünya gidişatına göre. Güney Yarım Küre'de kış başladı oraya da bakmak gerekiyor.
Aralık ve ocakta nasıl bir seyir olacağını daha iyi söyleyebiliriz. Ama bugünkü izlenime göre kasım ve aralık gibi artış olacağını söyleyebiliriz.
Hastalarda belirtilerde artış mı olacak yoksa mevsimsel olarak solunum yolu enfeksiyonu olarak mı gelecekler bilemeyiz. Ama bireysel olarak ben mevsimsel özellikler yüzünden gelebilirlermiş gibi bir izlenime sahibim. Bu benim öngörüm.
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